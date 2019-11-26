Стало известно, кто может заменить Россию на Евро-2020

Сборная России может потерять право выступления на турнире.

Сборная Шотландии имеет шансы заменить Россию в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает The Telegraph.

Читайте такжеWADA рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года

По информации издания, именно британская команда может получить путевку на турнир, так как выступала в одной группе с россиянами в квалификации и финишировала на третьем месте.

Россия может потерять право выступления на Евро-2020 из-за решения комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать отстранить Россию от всех международных соревнований на четыре года.

В таком случае Россия может потерять право участия на Евро-2020, ЧМ-2022, а также выступить под нейтральным флагом на Олимпиадах в Токио и Пекине. Причиной такого решения стали изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были сделаны для сокрытия положительных допинг-проб.

9 декабря состоится заседание Исполкома WADA, который окончательно рассмотрит этот вопрос. Россия сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный тренер сравнил сборные Украины и России.