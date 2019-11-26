"Намного выше северного соседа": известный тренер сравнил сборные Украины и России

Йожеф Сабо уверен, что команда Андрея Шевченко сильнее россиян.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что у команды Андрея Шевченко будет больше шансов одержать победу в матче с Россией в случае встречи команд на чемпионате Европы-2020.

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Тренера цитирует Footboom.

"Считаю, что на сегодняшний день подопечные Шевченко превосходят команду России: в тактическом плане, по игровому стилю. "Сине-желтые" намного выше северного соседа. Я не изменю свое мнение, потому что рассуждаю по увиденным матчам.

Уверен, что если наша команда встретится с россиянами на Евро-2020, то выиграет", - отметил Сабо.

Сборная Украины сыграет в финальной части Евро-2020 в группе C вместе с Нидерландами. Еще двух соперников команда Андрея Шевченко узнает на жеребьевке в Бухаресте 30 ноября.

Россия выступит в группе B с Бельгией и Данией.

УНИАН ранее сообщал о том, кто станет соперником сборной Украины по итогам стыковых матчей отбора.