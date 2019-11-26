Шахтер провел тренировку в Англии перед матчем с Манчестер Сити (видео)

"Горняки" сыграют с чемпионом Англии.

Донецкий "Шахтер" провел тренировку на стадионе "Этихад" в Манчестере перед поединком с "Манчестер Сити" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.

В Англию не полетели лидеры "горняков" Тайсон и Марлос. Последний пропускает игру из-за дисквалификации, а капитан "горняков" получил микроповреждение.

Тренировочный процесс продолжался около часа и состоял из разминки, а также упражнений с мячом.

YouTube-канал "горняков" опубликовал видео с тренировкой в Англии.

Поединок пройдет сегодня, 26 ноября, на стадионе "Этихад". Начало - в 22:00.

После четырех туров "Ман Сити" возглавляет группу C, набрав 10 очков. "Шахтер" занимает вторую строчку, набрав 5 пунктов и опережая загребское "Динамо" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что Гвардиола намерен закрыть вопрос выхода в плей-офф ЛЧ в матче с "Шахтером".