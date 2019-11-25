Гвардиола намерен закрыть вопрос выхода в плей-офф ЛЧ в матче с Шахтером
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против донецкого "Шахтера" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Специалиста цитирует Tribuna.com.
Читайте такжеМанчестер Сити - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
"У нас есть десять очков. Будет шанс завтра закрыть вопрос по выходу в плей-офф. "Шахтер" нас хорошо знает, мы их хорошо знаем. Конечно, будем готовиться.
Посмотрим, в какой будем форме после тяжелого матча с "Челси". Покажем свой лучший футбол. Хотим поехать в Загреб, обеспечив выход в плей-офф", - отметил Гвардиола.
Также наставник "горожан" похвалил своего подопечного - украинца Александра Зинченко, который восстанавливается после операции на колене:
"Увы, он травмирован. Александр - невероятный профессионал, он может сыграть на нескольких позициях, он приспособился к игре левым защитником. Мы рады, что у нас есть такой игрок, как Зинченко. В целом, мы с каждой неделей становимся лучше, игроки привыкают к новым позициям".
Поединок пройдет на стадионе "Этихад" 26 ноября. Начало - в 22:00.
После четырех туров "Ман Сити" возглавляет группу C, набрав 10 очков. "Шахтер" занимает вторую строчку, набрав 5 пунктов и опережая загребское "Динамо" по дополнительным показателям.
УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА назначил арбитра на матч "Шахтера" против "Манчестер Сити".