Манчестер Сити - Шахтер - 1:1: онлайн матча Лиги чемпионов

"Горняки" продолжают борьбу за выход в плей-офф.

Во вторник, 26 ноября, донецкий "Шахтер" на выезде играл против английского "Манчестер Сити" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Манчестер Сити - Шахтер - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Родри (Фоден, 76), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне (Давид Сильва, 70), Стерлинг, Жезус

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 80), Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90)

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Финальный свисток! "Шахтер" сыграл вничью с "Манчестер Сити"!

90+3 - "Шахтер" убил больше минуты, проведя время на половине поля соперника. А теперь у Патрика свело ногу.

90+1 - Первая желтая карточка в матче только сейчас заработана. Фернандиньо ее получил.

90 - Четыре минуты остается продержаться "Шахтеру". Именно столько добавлено ко второму тайму.

90 - Травмированного Мораеса унесли с поля на носилках. Сикан дебютирует в ЛЧ.

89 - Отаменди дальним ударом отправил мяч болельщикам.

87 - Стерлинг пробил с лета - неточно.

82 - Исмаили, пытаясь помешать нанести удар Бернарду Силве, пробил головой в руки Пятову.

80 - Замена у "горняков". Маркос Антонио вместо Коваленко.

76 - Вместо Родри на поле вышел Фоден.

76 - Неточным ударом Тете завершилась атака "Шахтера".

74 - Удар издали от Родри - Пятов на месте.

72 - Едва не пропустил "Шахтер"! После удара Давида Сильвы и рикошета Кривцов с линии выбил катящийся в ворота мяч.

70 - Давид Сильва вышел вместо де Брюйне.

69 - ГОООООООООООООЛ! "Шахтер" сравнивает счет - 1:1! Вышедший на замену Соломон нанес точный удар из центра штрафной после передачи Додо.

65 - Первая замена. Коноплянка покинул пределы поля, Соломон вступил в игру.

63 - Дальний удар от Канселу - Пятов спокойно забрал мяч в руки.

60 - Стерлинг в контратаке "Ман Сити" убрал мяч под удар, но пробил слишком неточно.

56 - ГОЛ! "Манчестер Сити" выходит вперед - 1:0. Гюндоган отправил мяч в угол ворот после паса Жезуса.

55 - Во втором тайме стали больше через навесы играть хозяева. Но пока без моментов "Ман Сити".

51 - Де Брюйне отдавал во вратарскую на Жезуса, но Пятов опередил бразильца и забрал мяч себе.

49 - Мяч после паса в штрафную "Шахтера" попал в руку Додо, но бразилец располагался к мячу спиной и даже не видел его. Арбитр не стал наказывать "горняков".

48 - Анхелиньо попытался пробить издали, но Кривцов удар заблокировал.

46 - Начался второй тайм!

В первом тайме "Шахтер" нанес 6 ударов по воротам (1 - в створ), "Сити" - 5 (2 - в створ).

45+1 - Перерыв! 0:0.

Хороший тайм от "Шахтера". Дисциплинированно "горняки" сыграли в обороне и, за исключением момента Отаменди, не позволили сопернику создать ничего опасного. При этом сам "Шахтер" мог забивать, но Тете не реализовал момент.

43 - Штрафной был у ворот "горняков". Де Брюйне отпасовал на Анхелиньо, но тот подал в голову ближайшему сопернику.

40 - После дальнего удара Родри и рикошета мяч пролетел не так и далеко от ворот "Шахтера".

38 - Мораес вернулся на поле, а Коноплянка тем временем слабенько пробил в створ "Ман Сити" - Эдерсон без проблем завладел мячом.

36 - Мораес на газоне. Игрокам "Сити" пришлось выбить мяч, а на поле врачи. Форвард держится за ягодичную мышцу.

34 - Отаменди решил пробить метров с тридцати - неточно.

33 - Мораес классно открылся под пас Патрика и оказался перед Эдерсоном, но пробить не смог - чуть-чуть не дотянулся до мяча.

32 - А вот и неплохой момент у "Сити". Разыграли угловой, Анхелиньо подал, Отаменди бил, но туда, где находился Пятов. Голкипер забрал мяч.

30 - Полчаса сыграно, а по-прежнему ни одного по-настоящему голевого момента у ворот Пятова.

28 - Алан Патрик запорол момент! Получил мяч под удар и бил метров с четырнадцати - куда-то на трибуны.

27 - Довольно опасно развивалась атака "Ман Сити", но Канселу выполнил неточную подачу на дальнюю штангу.

26 - Хорошая комбинация Тете и Коваленко привела к угловому у ворот "Сити". Едва не пробил Мораес после навеса, но все же соперники помешали.

25 - Тете обрезался на своей половине поля, Родри подхватил мяч, приблизился к штрафной и пробил - Пятов на месте.

24 - 0:0 на табло к середине тайма и самый опасный момент пока был у "Шахтера".

23 - Тете пробил из-за пределов штрафной - мяч попал в Фернандиньо.

21 - Стерлинг и не забил после заброса из глубины, и в офсайде вдобавок оказался.

20 - Пожалуй, впервые в матче "Шахтер" может спокойно покатать мяч без прессинга со стороны соперника. Пользуются этим "горняки".

17 - Коваленко классно отдавал на ход Тете, но чуть сильно - Эдерсон успел к мячу первым.

16 - Мораес пробил после подачи углового - над перекладиной.

15 - Вот это момент у "Шахтера"! На ровном месте! Эдерсон выбежал за пределы штрафной, ошибся и не сыграл в мяч, Тете пробежал с мячом с правого фланга в штрафную и должен был отдавать на Мораеса, но решил бить сам в ближний угол, а его уже успел закрыть Фернандиньо. Пожадничал Тете.

13 - Алан Патрик эффектно обыграл в центре поля Гюндогана, сделав разворот на 180 градусов. Правда, достойного развития эта атака не получила.

10 - Десять минут позади. "Ман Сити" пока не включает полные обороты. В невысоком темпе проходит матч.

8 - Прошла передача в штрафную "Шахтера" от Стерлинга, но удар де Брюйне был залокирован.

6 - Пятов вышел из ворот и забрал мяч, не позволив Жезусу первым до него добраться.

5 - Первый угловой заработал "Ман Сити", но стандарт в итоге завершился офсайдом.

4 - Все спокойно в дебюте матча. "Шахтер" пока не может выйти из обороны, а "Сити" неспешно начинает поединок.

1 - Матч начался!

Бригада арбитров во главе со словенцем Славко Винчичем вывела команды на поле.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко присутствует на матче и дает комментарии для пресс-службы "Ман Сити".

Состав "Шахтера"

Состав "Ман Сити"

Команды уже на стадионе

Фото из раздевалки "горняков".

В Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" U-19 проиграл сверстникам из "Ман Сити" со счетом 0:5.

"Шахтер" прогулялся по Манчестеру перед игрой.

Чуть больше года прошло с тех пор, как "Шахтер" гостил у "Манчестер Сити" на аналогичной стадии ЛЧ и был разбит со счетом 0:6. "Рэтро-твит" от дончан.

Матч завершен, 6:0. #МанСитиШахтер



Впереди две решающие для нас игры Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом» (27.11) и «Лионом» (12.12). pic.twitter.com/AnySxAXTyH — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 7 ноября 2018 г.

Видео тренировочной сессии на "Этихаде".

Готовы в Манчестере! Последние приготовления к матчу #МанСитиШахтер в Лиге чемпионов. pic.twitter.com/E6EIER7kGi — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 25 ноября 2019 г.

"Шахтер" провел открытую тренировку в Манчестере.

Первая игра команд в Харькове завершилась победой гостей со счетом 3:0. Вообще "Шахтеру" лишь однажды удалось взять очки против "Сити" (2:1), и было это еще два года назад в последнем туре группового этапа, когда Гвардиола дал шанс резервистам.

"Горожане" имеют 10 очков в активе и занимают первое место в группе С, опережая "горняков" на пять пунктов. Дончане при этом имеют равное количество очков с загребским "Динамо". "Сити" перед поединком с украинской командой встречался с "Челси" в АПЛ и одержал победу - 2:1.

Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

"Шахтер" последнюю игру перед вылетом в Англию провел против "Львова" в УПЛ и победил - 4:1. Дончане лидируют в чемпионате и опережают киевское "Динамо" на 13 очков.

Из-за дисквалификации в Англию не полетел Марлос. Также в заявке не оказалось капитана команды Тайсона, у которого травма. У "Сити" после операции на колене в лазарете остается украинец Александр Зинченко. Также на поле не выйдет основной форвард "Сити" Серхио Агуэро.

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