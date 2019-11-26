Тренер Шахтера не планирует играть от обороны в матче с Манчестер Сити

Дончане не станут отказываться от привычного рисунка игры.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Пресс-конференцию тренера "горняков" опубликовала пресс-служба клуба.

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"Когда встречаются две команды, это всегда разные компоненты. Это вам скажет любой тренер. Каждый коуч старается придерживаться своего стиля игры.

Играть с такой командой, конечно, очень сложно. Но мы проанализировали матч первого тура в Харькове и постараемся показать наш футбол. Мы приехали сюда не для того, чтобы сесть, закрыться, играть только от обороны и ожидать постоянные атаки "Сити".

Нет, это не является частью нашего ДНК. Мы знаем, что будет сложно, но постараемся вскрыть правильные зоны и найти правильные пути к воротам соперника", - заявил Каштру.

Поединок пройдет на стадионе "Этихад" 26 ноября. Начало - в 22:00. После четырех туров "Ман Сити" возглавляет группу C, набрав 10 очков.

"Шахтер" занимает вторую строчку, набрав 5 пунктов и опережая загребское "Динамо" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что Гвардиола намерен закрыть вопрос выхода в плей-офф ЛЧ в матче с "Шахтером".