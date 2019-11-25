Милан пытается согласовать трансфер перспективного бразильца из Шахтера - агент

Тете может переехать в Италию.

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах полузащитника донецкого "Шахтера" Тете.

Об этом сообщил агент бразильца Пабло Буэно в комментарии GaúchaZH.

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"Во время матча "Шахтера" с "Аталантой" в Милане ко мне подошли представители итальянского клуба. Они уточняли возможность трансфера, а я прояснил им ситуацию. Сейчас идут переговоры между клубами. Сам Тете хочет сначала понять, договорились ли клубы о сумме отступных", - заявил агент.

19-летний Тете в текущем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету один матч и один гол в Лиге чемпионов.

"Шахтер" купил бразильца у "Гремио" за 15 миллионов евро в феврале.

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики "Шахтера" поддержали Тайсона после расистского скандала.