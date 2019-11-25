цей матеріал доступний українською

Милан пытается согласовать трансфер перспективного бразильца из Шахтера - агент

20:30, 25 ноября 2019
Футбол
97 0
Тете перешел в Шахтер в феврале / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщил агент бразильца Пабло Буэно в комментарии GaúchaZH.

Читайте такжеКапитан Шахтера пропустит матч с Манчестер Сити в Лиге чемпионов

"Во время матча "Шахтера" с "Аталантой" в Милане ко мне подошли представители итальянского клуба. Они уточняли возможность трансфера, а я прояснил им ситуацию. Сейчас идут переговоры между клубами. Сам Тете хочет сначала понять, договорились ли клубы о сумме отступных", - заявил агент.

19-летний Тете в текущем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Также на его счету один матч и один гол в Лиге чемпионов. 

"Шахтер" купил бразильца у "Гремио" за 15 миллионов евро в феврале.

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики "Шахтера" поддержали Тайсона после расистского скандала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Милан#Шахтер