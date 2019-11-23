"Нет слов": Ворскла в соцсети обратилась к арбитру из-за пенальти в матче с Днепром-1 (видео)

Полтавский клуб недоволен назначенным пенальти, который решил исход встречи.

Полтавская "Ворскла" в соцсети отреагировала на пенальти, который был назначен арбитром Юрием Ивановым в матче 15-го тура УПЛ против "Днепра-1".

На 75-й минуте рефери указал на "точку", посчитав, что гости сфолили на Дмитрии Коркишко.

"Пенальти? Нет слов, пан арбитр", - написала "Ворскла" в Instagram, разместив видео эпизода.

Отметим, что этот эпизод стал ключевым в матче. Коркишко реализовал пенальти и принес "Днепру-1" победу со счетом 1:0.

УНИАН ранее опубликовал видеообзор и полное видео матча "Днепр-1" - "Ворскла".