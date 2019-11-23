"Нет слов": Ворскла в соцсети обратилась к арбитру из-за пенальти в матче с Днепром-1 (видео)
22:17, 23 ноября 2019Футбол
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Полтавский клуб недоволен назначенным пенальти, который решил исход встречи.
Дмитрий Коркишко заработал и реализовал пенальти / фото: скриншот
Полтавская "Ворскла" в соцсети отреагировала на пенальти, который был назначен арбитром Юрием Ивановым в матче 15-го тура УПЛ против "Днепра-1".
На 75-й минуте рефери указал на "точку", посчитав, что гости сфолили на Дмитрии Коркишко.
"Пенальти? Нет слов, пан арбитр", - написала "Ворскла" в Instagram, разместив видео эпизода.
Отметим, что этот эпизод стал ключевым в матче. Коркишко реализовал пенальти и принес "Днепру-1" победу со счетом 1:0.
УНИАН ранее опубликовал видеообзор и полное видео матча "Днепр-1" - "Ворскла".
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