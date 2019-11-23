Днепр-1 - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

Днепряне принимали полтавчан в рамках 15-го тура.

В 15-м туре украинской Премьер-лиги в Днепре прошел матч между "Днепром-1" и "Ворсклой".

Поединок завершился минимальной победой "Днепра-1" - 1:0.

Единственный гол с пенальти на 80-й минуте провел Дмитрий Коркишко.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью - 1:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 15-м туре УПЛ разгромил "Львов".