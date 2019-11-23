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Днепр-1 - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ

18:58, 23 ноября 2019
Футбол
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Владислав Супряга в текущем чемпионате забил 3 гола / фото: СК Днепр-1

Поединок завершился минимальной победой "Днепра-1" - 1:0.

Единственный гол с пенальти на 80-й минуте провел Дмитрий Коркишко.

Видеообзор матча

Полное видео матча

Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью - 1:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 15-м туре УПЛ разгромил "Львов".

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Теги: #УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Ворскла#Днепр-1