Днепр-1 - Ворскла: обзор и полное видео матча УПЛ
18:58, 23 ноября 2019Футбол
853 0
Днепряне принимали полтавчан в рамках 15-го тура.
Владислав Супряга в текущем чемпионате забил 3 гола / фото: СК Днепр-1
В 15-м туре украинской Премьер-лиги в Днепре прошел матч между "Днепром-1" и "Ворсклой".
Поединок завершился минимальной победой "Днепра-1" - 1:0.
Единственный гол с пенальти на 80-й минуте провел Дмитрий Коркишко.
Видеообзор матча
Днепр-1 – Ворскла - 1:0. Обзор матча
Полное видео матча
Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью - 1:1.
УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" в 15-м туре УПЛ разгромил "Львов".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter