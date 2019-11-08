Скауты Милана просматривали лидера Шахтера в матче Лиги чемпионов
12:19, 08 ноября 2019Футбол
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Тайсон интересен итальянскому клубу.
Тайсон может переехать в Италию / фото: ФК Шахтер
Скауты "Милана" посетили поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между загребским "Динамо" и донецким "Шахтером" (3:3).
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Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, представители итальянского клуба следили за игрой капитана донецкого "Шахтера" Тайсона и полузащитника хорватского клуба Дани Ольмо.
31-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 16 матчей за "Шахтер", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
Прошлым летом плеймейкера "горняков" уже связывали с "Миланом", но "Шахтер" был готов отпустить игрока только за 30 миллионов евро. Также на полузащитника претендовала "Рома".
УНИАН ранее сообщал о том, что в "Шахтере" назвали самый сложный и самый успешный трансферы в истории клуба.
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