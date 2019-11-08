Лига Европы: результаты матчей 4-го тура группового этапа, положение команд
7 ноября состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
По итогам тура в плей-офф вышли первые четыре команды - "Севилья", "Селтик", "Базель" и "Манчестер Юнайтед".
Результаты матчей
Группа А
АПОЭЛ - "Карабах" - 2:1
"Дюделанж" – "Севилья" - 2:5
Положение команд: "Севилья" - 12 очков, АПОЭЛ - 4, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3
Группа В
"Копенгаген" - "Динамо" - 1:1
"Лугано" - "Мальме" - 0:0
Положение команд: "Копенгаген" - 6 очков, "Динамо" Киев - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2
Группа С
"Базель" - "Хетафе" - 2:1
"Краснодар" - "Трабзонспор" - 3:1
Положение команд: "Базель" - 10 очков, "Хетафе" - 6, "Краснодар" - 3, "Трабзонспор" - 1
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Группа D
"Русенборг" - "Спортинг" - 0:2
ЛАСК - ПСВ - 4:1
Положение команд: "Спортинг" - 9 очков, ЛАСК - 7, ПСВ - 7, "Русенборг" - 0
Группа Е
"Лацио" - "Селтик" - 1:2
"ЧФР Клуж" - "Ренн" - 1:0
Положение команд: "Селтик" - 10 очков, "ЧФР Клуж" - 9, "Лацио" - 3, "Ренн" - 1
Группа F
"Стандард" - "Айнтрахт" - 2:1
"Витория Гимарайнш" - "Арсенал" – 1:1
Положение команд: "Арсенал" - 10 очков, "Стандард" - 6, "Айнтрахт" - 6, "Витория Гимарайнш" - 1
Группа G
"Фейеноорд" - "Янг Бойз" - 2:0
"Рейнджерс" - "Порту" - 1:1
Положение команд: "Янг Бойз" - 7 очков, "Рейнджерс" - 7, "Фейеноорд" - 4, "Порту" - 4
Группа Н
"Эспаньол" - "Лудогорец" - 6:0
"Ференцварош" - ЦСКА - 0:0
Положение команд: "Эспаньол" - 10, "Лудогорец" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1
Группа I
"Александрия" - "Сент-Этьен" - 2:2
"Вольфсбург" - "Гент" - 1:3
Положение команд: "Гент" - 8 очков, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Этьен" - 3, "Александрия" - 3
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Группа J
"Боруссия" М - "Рома" - 2:1
"Вольфсберг" - "Истанбул Башакшехир" – 0:3
Положение команд: "Истанбул Башакшехир" - 7 очков, "Боруссия" М - 5, Рома" - 5, "Вольфсберг" - 4
Группа К
"Брага" - "Бешикташ" - 3:1
"Вулверхэмптон" - "Слован" - 1:0
Положение команд: "Брага" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 0
Группа L
"Астана" - АЗ - 0:5
"Манчестер Юнайтед" - "Партизан" - 3:0
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, АЗ - 8, "Партизан" - 4, "Астана" - 0
УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.