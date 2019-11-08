Лига Европы: результаты матчей 4-го тура группового этапа, положение команд

"Манчестер Юнайтед" и "Севилья" одержали крупные победы, "Ференцварош" Сергея Реброва сыграл вничью с московским ЦСКА, а "Гент" победил "Вольфсбург" с голом Романа Яремчука.

7 ноября состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. По итогам тура в плей-офф вышли первые четыре команды - "Севилья", "Селтик", "Базель" и "Манчестер Юнайтед". Результаты матчей Группа А АПОЭЛ - "Карабах" - 2:1 "Дюделанж" – "Севилья" - 2:5 Положение команд: "Севилья" - 12 очков, АПОЭЛ - 4, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3 Группа В "Копенгаген" - "Динамо" - 1:1 "Лугано" - "Мальме" - 0:0 Положение команд: "Копенгаген" - 6 очков, "Динамо" Киев - 6, "Мальме" - 5, "Лугано" - 2 Группа С "Базель" - "Хетафе" - 2:1 "Краснодар" - "Трабзонспор" - 3:1 Положение команд: "Базель" - 10 очков, "Хетафе" - 6, "Краснодар" - 3, "Трабзонспор" - 1 Читайте такжеАлександрия совершила яркий камбэк против Сент-Этьена в Лиге Европы Группа D "Русенборг" - "Спортинг" - 0:2 ЛАСК - ПСВ - 4:1 Положение команд: "Спортинг" - 9 очков, ЛАСК - 7, ПСВ - 7, "Русенборг" - 0 Группа Е "Лацио" - "Селтик" - 1:2 "ЧФР Клуж" - "Ренн" - 1:0 Положение команд: "Селтик" - 10 очков, "ЧФР Клуж" - 9, "Лацио" - 3, "Ренн" - 1 Группа F "Стандард" - "Айнтрахт" - 2:1 "Витория Гимарайнш" - "Арсенал" – 1:1 Положение команд: "Арсенал" - 10 очков, "Стандард" - 6, "Айнтрахт" - 6, "Витория Гимарайнш" - 1 Группа G "Фейеноорд" - "Янг Бойз" - 2:0 "Рейнджерс" - "Порту" - 1:1 Положение команд: "Янг Бойз" - 7 очков, "Рейнджерс" - 7, "Фейеноорд" - 4, "Порту" - 4 Группа Н "Эспаньол" - "Лудогорец" - 6:0 "Ференцварош" - ЦСКА - 0:0 Положение команд: "Эспаньол" - 10, "Лудогорец" - 6, "Ференцварош" - 5, ЦСКА - 1 Группа I "Александрия" - "Сент-Этьен" - 2:2 "Вольфсбург" - "Гент" - 1:3 Положение команд: "Гент" - 8 очков, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Этьен" - 3, "Александрия" - 3 Читайте такжеДинамо повторно сыграло вничью с Копенгагеном в Лиге Европы Группа J "Боруссия" М - "Рома" - 2:1 "Вольфсберг" - "Истанбул Башакшехир" – 0:3 Положение команд: "Истанбул Башакшехир" - 7 очков, "Боруссия" М - 5, Рома" - 5, "Вольфсберг" - 4 Группа К "Брага" - "Бешикташ" - 3:1 "Вулверхэмптон" - "Слован" - 1:0 Положение команд: "Брага" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 0 Группа L "Астана" - АЗ - 0:5 "Манчестер Юнайтед" - "Партизан" - 3:0 Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, АЗ - 8, "Партизан" - 4, "Астана" - 0 УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов.

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