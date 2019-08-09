"У нас в стране война": футболист Динамо не понял решение Ракицкого уехать в Россию

Денис Гармаш затронул тему трансфера Ярослава Ракицкого в "Зенит".

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Деннис Гармаш рассказал о своем отношении к переходу защитника Ярослава Ракицкого из донецкого "Шахтера" в питерский "Зенит".

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Гармаш прокомментировал эту тему на встрече с болельщиками, которую опубликовал YouTube-канал столичного клуба.

"Каждый человек выбирает свою судьбу. Но на данный момент это неприятно, что он перешел. Но он сам выбирает, сам принимает решение как ему жить с этим. В настоящее время, когда у нас в стране идет война – это неприемлемо. Каждый должен выбирать свою позицию", - отметил хавбек.

Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" прошлой зимой и выиграл с командой чемпионат России. С тех пор игрок не вызывается в национальную сборную Украины.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Динамо" рассказал об отказе от трансфера в российский клуб.