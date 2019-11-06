"Ничего не решено": тренер Шахтера считает матч с хорватским Динамо определяющим
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против загребского "Динамо".
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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.
Португальца цитирует пресс-служба "горняков".
"Очень важный матч, ведь он следующий. Мы всегда смотрим на следующую встречу. Если говорить о проходе дальше - у команд по 4 очка. Ничего не решено. Мы рассчитываем на предстоящий матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше. Для "Аталанты" тоже еще не все понятно.
Наше оружие - наш стиль игры. Не будем отходить от нашего ДНК. Завтра нужно показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы вскрыть загребское "Динамо" и забивать. В футболе есть 4 фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с 3 или 2 составляющими. "Шахтер" постарается привнести все это на поле. У нас большое желание пройти дальше", - заявил Каштру.
Также тренер отметил, что не хочет акцентировать внимание на работе арбитров:
"Существует момент в игре, который меня не интересует перед матчем - это судейство. Я готовлю команду, рассматриваю соперника. Подготовка судей меня не интересует. Нужно переживать о вещах, которые под нашим контролем. У меня принцип - я доверяю судейству".
Матч пройдет 6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе. Начало - в 22:00.
УНИАН ранее сообщал о результатах всех матчей Лиги чемпионов 5 ноября.