"Ничего не решено": тренер Шахтера считает матч с хорватским Динамо определяющим

Донецкая команда проведет второй поединок против чемпиона Хорватии.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от предстоящего поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на выезде против загребского "Динамо".

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УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

Португальца цитирует пресс-служба "горняков".

"Очень важный матч, ведь он следующий. Мы всегда смотрим на следующую встречу. Если говорить о проходе дальше - у команд по 4 очка. Ничего не решено. Мы рассчитываем на предстоящий матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше. Для "Аталанты" тоже еще не все понятно.

Наше оружие - наш стиль игры. Не будем отходить от нашего ДНК. Завтра нужно показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы вскрыть загребское "Динамо" и забивать. В футболе есть 4 фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с 3 или 2 составляющими. "Шахтер" постарается привнести все это на поле. У нас большое желание пройти дальше", - заявил Каштру.

Также тренер отметил, что не хочет акцентировать внимание на работе арбитров:

"Существует момент в игре, который меня не интересует перед матчем - это судейство. Я готовлю команду, рассматриваю соперника. Подготовка судей меня не интересует. Нужно переживать о вещах, которые под нашим контролем. У меня принцип - я доверяю судейству".

Матч пройдет 6 ноября на стадионе "Максимир" в Загребе. Начало - в 22:00.

УНИАН ранее сообщал о результатах всех матчей Лиги чемпионов 5 ноября.