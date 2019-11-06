Динамо Загреб - Шахтер - 3:3: онлайн матча Лиги чемпионов

Матч проходил на стадионе "Максимир" в Загребе.

В среду, 6 ноября, донецкий "Шахтер" на выезде играл против загребского "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Динамо Загреб - Шахтер.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Динамо Загреб - Шахтер - 3:3

Голы: Петкович, 25, Иванушиц, 83, Адеми, 89 - Патрик, 13, Мораес, 90+3, Тете, 90+8

"Динамо" З: Ливакович, Теофил-Катрен, Дилавер, Перич, Стоянович (Иванушиц, 72), Моро, Адеми, Леовац, Ольмо, Оршич (Дира, 77), Петкович (Кадзиор, 90)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо, 86), Исмаили, Степаненко (Антонио, 90), Патрик (Тете, 84), Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Предупреждения: Дилавер, Моро, Теофил-Катрен - Марлос

Удаления: Моро, 74 (вторая желтая) - Марлос, 79 (вторая желтая)

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! Фантастика, а не развязка. Ничья - 3:3!

90+8 - Нет, фол был на Пятове, который боролся с защитником и упал в штрафной хорватов! Тете реализовал пенальти! Гооооооол! 3:3!

90+5 - Фантастика! Арбитр назначает пенальти в ворота "Динамо" за фол на Тайсоне!

90+3 - Гол! 3:2! Мораес замкнул головой подачу с фланга от Коваленко!

90+2 - Коваленко пробивал головой - вратарь в прыжке фиксирует мяч.

90+1 - Маркос Антонио поменял Степаненко.

Пять минут компенсировал Брых.

89 - Все. 3:1. Адеми замкнул передачу с фланга, мяч прошел под руками Пятова, который не успел совершить перехват.

86 - Дентиньо меняет Матвиенко. Идет на риск Каштру. Тете меняет Алана Патрика.

83 - Гол. Забивает "Динамо". Иванушиц получил скидку от партнера, вошел в штрафную и отправил мяч в дальний нижний угол ворот Пятова.

79 - Марлос скосил Диру и получил вторую желтую. Составы вновь равные.

77 - Дира меняет Оршича.

75 - Невероятный шанс не реализовал Матвиенко. Вырвался он на ударную позицию и с метра пробил в голкипера Ливаковича после скидки головой от партнера..

74 - Моро очень грубо сыграл против Мораеса и получает вторую желтую. "Динамо" остается в меньшинстве!

72 - Иванушиц меняет Стояновича.

71 - Мораес обработал мяч на линии штрафной и нанес удар низом - вратарь забирает мяч!

68 - Тайсон нарушил правила на вратаре, а перед этим опасно простреливал бразилец, но голкипер вовремя вышел из ворот.

67 - Стоянович пытался перекинуть Пятова издали, но не попал по воротам.

65 - Затяжная атака от "Шахтера" завершилась потерей мяча от Исмаили.

59 - Вот это момент у хорватов. Леовац вышел на ударную позицию и пробил, а мяч после рикошета от Кривцова попал в перекладину.

57 - В контратаке Коваленко вошел в штрафную хорватов и отдавал пас на Марлоса, но тот не успел к мячу.

52 - Вот и Додо "взорвался" на фланге. Бразилец обошел нескольких оппонентов, однако пробил куда-то за пределы стадиона.

50 - Коваленко получил пас от Тайсона возле штрафной соперника, перефинтил, упал и потерял мяч.

47 - Отбились "горняки" после подачи со штрафного, но повреждение получил Мораес.

Второй тайм начался.

Так забивали хорваты.

Перерыв. 1:1.

45+1 - Адеми после паса партнера финтом прошел через двух защитников и упал, но арбитр не поставил пенальти и Пятов зафиксировал мяч.

Одну минуту добавил арбитр.

45 - Подача от Теофил-Катрена - мяч под контролем Пятова покинул пределы поля.

41 - Моро получил желтую за грубый фол в центре поля.

41 - Петкович выскакивал один на один, упал и просил пенальти, но VAR не видит фола! Теперь такое не проходит.

40 - "Шахтер" разыграл штрафной, Алан Патрик сместился с мячом в центр и пробил мимо ворот.

38 - Дальний удар от Матвиенко - голкипер зафиксировал мяч.

37 - Алан Патрик пробил - мяч после рикошета резко сменил направление, но опустился чуть рядом со штангой!

35 - Желтую получил Дилавер за грубый фол в попытке сорвать атаку "горняков".

34 - Выше ворот пробивает Оршич со штрафного.

33 - Очень опасный штрафной заработали хорваты прямо перед штрафной.

31 - Дальний удар от Оршича - мяч прошел намного выше ворот.

31 - Петкович жонглировал мячом в штрафной дончан и заработал угловой.

29 - Тайсон был на ударной позиции, но судья зафиксировал офсайд.

25 - Гол. 1:1. Петкович перепрыгнул сразу двух защитников дончан и нанес точный удар головой после фланговой подачи.

23 - Мораес просил пенальти, ассистенты VAR изучили эпизод, но ничего противозаконного не заметили.

19 - Подарили "горняки" шанс Петковичу, который принял мяч в штрафной и пробил, но Пятов отразил удар.

17 - В первые минуты после пропущенного гола "Динамо" контролирует мяч, но пока в основном на своей половине поля.

13 - ГООООООЛ! Жуниор Мораес принял мяч на углу штрафной и отдал передачу в центр - Алан Патрик с метра отправил мяч в ворота!

10 - Продолжает владеть мячом "Шахтер", пытаясь найти подход к штрафной соперника.

7 - Степаненко пробивал головой после подачи от Марлоса - выше ворот прошел мяч.

6 - Пятов забрал мяч после слабого навеса от хорватов с фланга.

5 - Владеют дончане мячом, а хорваты жестко встречают украинцев.

2 - Дальний удар Тайсона - мяч прошел чуть мимо ворот!

Стартовый свисток. Матч начался! "Горняки" разыграли мяч в центре поля.

Команды выходят на поле. До стартового свистка осталось несколько минут.

Команда разминается перед началом поединка.

Стадион "Максимир" в ожидании матча.

"Шахтер" сыграет в серой форме.

"Шахтер" не останется без поддержки в Хорватии.

К сожалению, молодежная команда "горняков" U-19 уступила хорватским сверстникам в Юношеской лиге УЕФА - 0:1.

«Шахтер» U19 уступил в Загребе 0:1 «Динамо» U19 в матче Юношеской лиги УЕФА.



Все подробности игры – на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/3bNXyukzS8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 6 ноября 2019 г.

"Шахтер" погулял по Загребу перед матчем с "Динамо".

Утром в день матча Лиги чемпионов с «Динамо» игроки и тренеры «Шахтера» прогулялись по Загребу.



Следите за всеми событиями важнейшего поединка в Хорватии онлайн: https://t.co/AFJQUE0pIB. pic.twitter.com/NyHWpXgIc3 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 6 ноября 2019 г.

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица:

"Для нас это большой, судьбоносный, решающий матч. Мы лучше подготовлены после игры с "Аталантой" и харьковского матча. Наши ребята в хорошей психической и физической форме. Они свежи, мотивированны и расслаблены, потому что получают наслаждение от игры. Шансы команд – где-то 50 на 50. "Шахтер" – очень хорошая, опытная команда, но и мы полны стремления победить. Покажем это на поле. Встретятся две сильные команды, и мы сделаем все для победы".

Комментарий наставника "Шахтера" Луиша Каштру перед предстоящей игрой:

"Очень важный матч, ведь он следующий. Мы всегда смотрим на следующую встречу. Если говорить о проходе дальше - у команд по 4 очка. Ничего не решено. Мы рассчитываем на предстоящий матч, он покажет на 90%, кто пройдет дальше. Для "Аталанты" тоже еще не все понятно. Наше оружие - наш стиль игры. Не будем отходить от нашего ДНК. Завтра нужно показать хорошую игру в атаке, найти пути, чтобы вскрыть загребское "Динамо" и забивать. В футболе есть 4 фактора: техника, тактика, психология и физика. Нельзя играть с 3 или 2 составляющими. "Шахтер" постарается привнести все это на поле. У нас большое желание пройти дальше".

"Динамо" готовится к предстоящей игре.

В настоящий момент у "Шахтера" и "Динамо" по 4 очка в группе C, поэтому все может решиться в предстоящей игре. Отставание от "Манчестер Сити" составляет пять очков, поэтому командам остается бороться за второе место в квартете.

Динамо Загреб - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В прошлом туре команды сыграли между собой в Харькове, матч завершился вничью - 2:2. В последней игре перед вылетом в Хорватию "горняки" в резервном составе разгромили "Карпаты" - 3:0. С командой в Загреб не полетели Манор Соломон и Евгений Коноплянка.

Динамо Загреб - Шахтер: прогноз букмекеров

Динамовцы лидируют в чемпионате Хорватии, где 2 ноября на выезде обыграли "Интер" Запрешич - 1:0. Серьезных кадровых потерь у загребцев нет. Прошлый домашний матч в ЛЧ "Динамо" провело против "Аталанты" и разгромило итальянцев - 4:0.