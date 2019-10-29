"Убить серба": в Сербии обратили внимание УЕФА на песню ультрас киевского Динамо (видео)

Украинский клуб может оказаться в центре скандала.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович направил в ГПУ, СБУ и Нацполицию письмо с реакцией сербской стороны на поведение ультрас киевского "Динамо".

Об этом сообщает "Главком".

Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября. Ультрас украинского клуба пели песни про Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба" - прим.).

"Если бы это сделали мы или россияне, всегда бы играли при пустых трибунах. УЕФА, разве это не двойные стандарты?", - так отреагировала пресс-служба сербской "Црвены Звезды" в Twitter-аккаунте клуба.

Стоит отметить, что в секторе динамовских ультрас в тот момент находилось порядка 20 хорватских болельщиков загребского "Динамо".

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Динамо" раскритиковал клуб за плохую организацию.