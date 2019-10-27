Динамо не удержало победу над Карпатами в Киеве (видео)

Львовянам помог автогол.

В 12-м туре украинской Премьер-лиги киевское "Дианмо" принимало на "Олимпийском" львовские "Карпаты".

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Команды сыграли вничью - 1:1.

Подопечные Алексея Михайличенко с первых минут установили полный контроль над мячом, однако создавать опасные моменты удавалось редко.

На четвертой минуте опасно пробивал Сидорчук, но Кудрик сумел отразить угрозу. В концовке первого тайма Вакуленко оказался один на один с вратарем, однако переиграть Бущана не сумел.

"Динамо" удалось выйти вперед сразу после перерыва, когда на поле появились Беседин и Вербич. Именно словенец на 49-й минуте замкнул точный пас Цыганкова с нескольких метров. В дальнейшем удвоить преимущество мог Миколенко, но удар защитника киевлян после рикошета с трудом парировал Кудрик.

Ближе к концовке Шапаренко проверил на прочность перекладину ворот, а львовяне в ответной контратаке сравняли счет. После прострела Шабанов неудачно стелился под мяч и срезал его в собственные ворота. В последние минуты львовяне могли вовсе вырвать победу: Бойчук оказался один на один с голкипером, но его удар приняла на себя перекладина. Перед финальным свистком динамовцы требовали пенальти, настаивая на игре рукой защитника "Карпат", однако арбитр встал на сторону гостей.

"Динамо" - "Карпаты" - 1:1

Голы: Вербич, 49 - Шабанов, 85 (автогол)

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес (Вербич, 46), Соль (Беседин, 46)

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Халл, Вакуленко, Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Бойчук, 83), Лях (Понде, 73), Лоренцен (Гуцуляк, 46), Дженнингс

Предупреждения: Сидорчук, Попов, Шапаренко - Ди Франко, Халл

"Динамо" набрало 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 10 очков. В активе "Карпат" 10 пунктов и 10-е место.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" потерял очки в матче с "Александрией".