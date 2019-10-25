Форвард сборной Украины Яремчук продлил контракт с бельгийским клубом
15:56, 25 октября 2019Футбол
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Роман Яремчук поставил подпись под новым долгосрочным соглашением.
Роман Яремчук выступает за Гент с 2017 года / фото: kaagent.be
Бельгийский "Гент" продлил контракт с нападающим сборной Украины Романом Яремчуком.
Об этом сообщил официальный сайт "Гента".
Новое соглашение рассчитано до 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний Яремчук демонстрирует потрясающую результативность - нападающий забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах за "Гент" во всех турнирах. Всего на счету украинца 33 гола и 9 результативных передач в 95 матчах за бельгийский клуб.
Напомним, Яремчук перешел в "Гент" из киевского "Динамо" в 2017 году.
Как сообщал УНИАН, Яремчук оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".
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