Форвард сборной Украины Яремчук продлил контракт с бельгийским клубом

Роман Яремчук поставил подпись под новым долгосрочным соглашением.

Бельгийский "Гент" продлил контракт с нападающим сборной Украины Романом Яремчуком.

Об этом сообщил официальный сайт "Гента".

Новое соглашение рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне 23-летний Яремчук демонстрирует потрясающую результативность - нападающий забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 16 матчах за "Гент" во всех турнирах. Всего на счету украинца 33 гола и 9 результативных передач в 95 матчах за бельгийский клуб.

Напомним, Яремчук перешел в "Гент" из киевского "Динамо" в 2017 году.

Как сообщал УНИАН, Яремчук оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".