Форвард сборной Украины Яремчук отметился дублем в матче Лиги Европы

Украинец принес своей команде ничью в матче с "Вольфсбургом".

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".

На 41-й минуте Яремчук отличился дальним ударом, отправив мяч в нижний угол ворот. А на четвертой добавленной ко второму тайму минуте украинец принес своей команде ничью, с пяти метров замкнув подачу с фланга.

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Голы Яремчука позволил "Генту" отыграться с 0:2. Матч завершился вничью - 2:2.

После трех туров в активе у "Гента" 5 набранных очков.

В текущем сезоне украинский форвард забил за бельгийский клуб уже 12 голов в 16 матчах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Зозуля принес победу своей команде в Испании.