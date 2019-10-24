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Форвард сборной Украины Яремчук отметился дублем в матче Лиги Европы

22:34, 24 октября 2019
Футбол
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Вольфсбург - Гент / REUTERS

На 41-й минуте Яремчук отличился дальним ударом, отправив мяч в нижний угол ворот. А на четвертой добавленной ко второму тайму минуте украинец принес своей команде ничью, с пяти метров замкнув подачу с фланга.

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Голы Яремчука позволил "Генту" отыграться с 0:2. Матч завершился вничью - 2:2. 

После трех туров в активе у "Гента" 5 набранных очков.

В текущем сезоне украинский форвард забил за бельгийский клуб уже 12 голов в 16 матчах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский форвард Роман Зозуля принес победу своей команде в Испании.

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Теги: #Лига Европы#Роман Яремчук