ФИФА открыла дело по трансферу Ярмоленко из Динамо в дортмундскую Боруссию (фото)

Организация хочет проконтролировать выплату специального платежа солидарности.

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла производство по трансферу Андрея Ярмоленко из киевского "Динамо" в дортмундскую "Боруссию".

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Об этом сообщил "Цензор.НЕТ".

С заявлением в ФИФА обратилась Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по футболу "Юность" (г. Чернигов), воспитанником которой является полузащитник сборной Украины.

Учреждение сообщило, что платеж солидарности за трансфер Ярмоленко из "Динамо" в немецкий клуб так и не был переведен. Трансфер состоялся еще в 2017 году, а немецкий клуб заплатил киевлянам 25 миллионов евро за переход игрока.

ФИФА открыла дисциплинарное производство и уведомила "Боруссию" и "Динамо" о необходимости выплатить "Юности" долг в размере 301 578,95 евро. Платеж солидарности - процент, который получает от сделки по игроку школа или академия, воспитанником которой является этот футболист.

Напомним, в прошлом году Ярмоленко был продан "Боруссией" в "Вест Хэм", где в нынешнем сезоне АПЛ на счету украинца уже три гола.

УНИАН ранее сообщал, что "Вест Хэм" поздравил Ярмоленко с 30-летием.