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Голы и эмоции: Вест Хэм поздравил Ярмоленко с 30-летием (видео)

18:53, 23 октября 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Клуб опубликовал видеоролик на своей странице в Twitter.

Ярмоленко исполнилось 30 лет. "Вест Хэм" вспомнил эффектные голы украинца, которые он забил в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги украинец провел семь матчей и забил три гола. Также вингер помог сборной Украины досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко стал лицом "Вест Хэма" в акции против расизма.

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Теги: #футбол#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм