Голы и эмоции: Вест Хэм поздравил Ярмоленко с 30-летием (видео)

Клуб вспомнил забитые мячи украинца в нынешнем сезоне.

Английский "Вест Хэм" поздравил полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко с юбилеем.

Клуб опубликовал видеоролик на своей странице в Twitter.

Ярмоленко исполнилось 30 лет. "Вест Хэм" вспомнил эффектные голы украинца, которые он забил в нынешнем сезоне.

Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊

Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU — West Ham United (@WestHam) 23 октября 2019 г.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги украинец провел семь матчей и забил три гола. Также вингер помог сборной Украины досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко стал лицом "Вест Хэма" в акции против расизма.