Голы и эмоции: Вест Хэм поздравил Ярмоленко с 30-летием (видео)
18:53, 23 октября 2019Футбол
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Клуб вспомнил забитые мячи украинца в нынешнем сезоне.
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Английский "Вест Хэм" поздравил полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко с юбилеем.
Клуб опубликовал видеоролик на своей странице в Twitter.
Ярмоленко исполнилось 30 лет. "Вест Хэм" вспомнил эффектные голы украинца, которые он забил в нынешнем сезоне.
Wishing a very happy birthday to @Yarmolenko_7! 🎉🎊— West Ham United (@WestHam) 23 октября 2019 г.
Have a great day, Yarmo! 👊 pic.twitter.com/kLyXZvYJsU
В текущем сезоне английской Премьер-лиги украинец провел семь матчей и забил три гола. Также вингер помог сборной Украины досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.
УНИАН ранее сообщал, что Ярмоленко стал лицом "Вест Хэма" в акции против расизма.
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