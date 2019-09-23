Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА (фото)

Аргентинец обошел двух конкурентов.

23 сентября в Милане состоялась церемония вручения наград ФИФА The Best главным героям прошлого футбольного года.

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Лучшим футболистом стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Его конкурентами были форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Месси в прошлом сезоне помог "Барселоне" выиграть чемпионат Испании и выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Также аргентинец стал бронзовым призером Кубка Америки в составе национальной сборной.

Всего в активе 32-летнего нападающего 54 гола и 20 ассистов за сборную и клуб в сезоне 2018/19. Это первая награда The Best в карьере Месси. В прошлом году приз достался хавбеку "Реала" и сборной Хорватии Луке Модричу.

Результаты голосования:

Лучшим вратарем года признан страж ворот "Ливерпуля" Алиссон Беккер.

Кроме того, была определена команда года по версии ФИФА: Алиссон Беккер ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс", "Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс", "Барселона"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Барселона"), Эден Азар ("Челси", "Реал"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Обладателей наград определяли специальная комиссия из экспертов, спортивные журналисты, тренеры и капитаны национальных команд, а также интернет-пользователи.

УНИАН ранее сообщал, что в футболе может появиться краткосрочная замена.