Лига чемпионов: расписание матчей 22 октября, где смотреть

В Европе пройдут матчи третьего тура группового этапа ЛЧ.

22 октября в Европе пройдет восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо Загреб.

В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа C. "Шахтер" - "Динамо" Загреб. Трансляция - "Футбол 1"

19.55. Группа D. "Атлетико" Мадрид - "Байер". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа A. "Брюгге" - ПСЖ

22.00. Группа A. "Галатасарай" - "Реал"

22.00. Группа B. "Олимпиакос" - "Бавария"

22.00. Группа B. "Тоттенхэм" - "Црвена Звезда"

22.00. Группа С. "Манчестер Сити" - "Аталанта". Трансляция - "Футбол 2"

22.00. Группа D. "Ювентус" - "Локомотив" Москва

УНИАН ранее сообщал о результатах матчей второго тура группового этапа ЛЧ.