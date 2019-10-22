Лига чемпионов: расписание матчей 22 октября, где смотреть
14:18, 22 октября 2019Футбол
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В Европе пройдут матчи третьего тура группового этапа ЛЧ.
Реал сыграет в Турции / REUTERS
22 октября в Европе пройдет восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо Загреб.
В Украине телеканалы "Футбол 1/2" в прямом эфире будут транслировать три матча.
Расписание матчей
19.55. Группа C. "Шахтер" - "Динамо" Загреб. Трансляция - "Футбол 1"
19.55. Группа D. "Атлетико" Мадрид - "Байер". Трансляция - "Футбол 2"
22.00. Группа A. "Брюгге" - ПСЖ
22.00. Группа A. "Галатасарай" - "Реал"
22.00. Группа B. "Олимпиакос" - "Бавария"
22.00. Группа B. "Тоттенхэм" - "Црвена Звезда"
22.00. Группа С. "Манчестер Сити" - "Аталанта". Трансляция - "Футбол 2"
22.00. Группа D. "Ювентус" - "Локомотив" Москва
УНИАН ранее сообщал о результатах матчей второго тура группового этапа ЛЧ.
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