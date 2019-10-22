"Есть сильные футболисты": в Шахтере отметили командные действия загребского Динамо

Тарас Степаненко надеется на работу хорошую работу VAR и главного арбитра.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Футболиста цитирует пресс-служба "горняков".

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"Мы вспоминали предыдущий матч против загребского "Динамо". Но, понятно, сейчас совсем другая команда. Только атмосфера может быть похожа, когда мы будем играть на выезде. А связать эти два матча нельзя.

Тренеры полностью охарактеризовали нам команду загребского "Динамо", рассказали, как они играют. Есть индивидуально сильные футболисты. Мне понравился их нападающий в матче сборной Хорватии. Также отмечали ребят, которые в центре играют. У них есть сильные футболисты. Но они сильны командными действиями", - заявил Степаненко.

Полузащитник также отметил опыт главного арбитра и выразил надежду на VAR:

"Матео Лаоса знаю, вспоминали. Он судил наши матчи, были положительные, были отрицательные результаты. Но он арбитр высокого уровня. Есть и система VAR. Надеюсь, будет хороший матч. В квалификации Евро еще не используют VAR, а в ЛЧ он уже есть. Мы уже один раз в матче с "Аталантой" стали свидетелями, как это происходит. Надеюсь, в этот раз увидят - было нарушение или нет".

Матч пройдет 22 октября на ОСК "Металлист". Начало - в 19:55. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

УНИАН ранее сообщал, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо" Загреб.