Знаменитый итальянский футбольный клуб прекратил существование

"Палермо" больше нет на футбольной карте Италии.

Итальянский футбольный клуб "Палермо" стал банкротом и прекратил существование.

Об этом сообщило издание Corriere dello sport.

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Суд Палермо подтвердил банкротство клуба. Сын бывшего владельца клуба Маурицио Дзампарини Андреа предлагал суду погасить часть долгов на 10 миллионов евро, но этого не хватило, чтобы изменить решение.

Ранее "Палермо" был переведен в Серию D после обвинений в финансовых нарушениях. Стоит отметить, что в 1986-м году в похожих обстоятельствах клуб уже прекращал существование, но уже в следующем году "Палермо" был возрожден.

"Палермо" был основан в 1900-м году и трижды выходил в финал Кубка Италии, а также пять раз выигрывал Серию B.

УНИАН ранее сообщал, что один из лучших тренеров в истории футбола обвинен в организации договорного матча.