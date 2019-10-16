Месси вместе с сыновьями получил Золотую бутсу (фото, видео)
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" - приз, который вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.
Месси выиграл "Золотую бутсу" в третий раз подряд и в шестой раз в карьере.
На церемонию вручения награды Месси пришел с супругой Антонеллой и с двумя старшими сыновьями - Тьяго и Матео. Вместе с детьми форвард вышел на сцену, чтобы получить награду.
Видео опубликовал официальный Twitter "Барселоны".
Papá, sigue siendo tuya ✨ #BotaDeOropic.twitter.com/W0mthZIkB1— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 16 октября 2019 г.
Отметим, что в прошлом сезоне Месси забил в чемпионате Испании 36 голов. Аргентинец на 3 гола опередил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, на счету которого 33 гола во французском первенстве.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси установил рекорд в чемпионате Испании.