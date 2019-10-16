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Месси вместе с сыновьями получил Золотую бутсу (фото, видео)

16:12, 16 октября 2019
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил "Золотую бутсу" - приз, который вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона.

Месси выиграл "Золотую бутсу" в третий раз подряд и в шестой раз в карьере.

На церемонию вручения награды Месси пришел с супругой Антонеллой и с двумя старшими сыновьями - Тьяго и Матео. Вместе с детьми форвард вышел на сцену, чтобы получить награду. 

REUTERS
REUTERS
REUTERS

Видео опубликовал официальный Twitter "Барселоны".

Отметим, что в прошлом сезоне Месси забил в чемпионате Испании 36 голов. Аргентинец на 3 гола опередил форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, на счету которого 33 гола во французском первенстве.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси установил рекорд в чемпионате Испании.

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Теги: #Барселона#Золотая бутса#Лионель Месси