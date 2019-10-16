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В два раза больше Месси: стало известно, сколько Роналду зарабатывает на рекламе в Instagram

14:03, 16 октября 2019
Футбол
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Криштиану Роналду / REUTERS

О данных исследования Buzz Bingo сообщает The Sun.

За год Роналду заработал на рекламе в соцсети 48,62 миллиона долларов. В среднем один рекламный пост приносит игроку 992 тысячи долларов. 

На втором месте в рейтинге оказался Лионель Месси, который заработал 23,2 миллиона долларов. Третью строчку заняла американская модель Кендалл Дженнер (16,18).

Отметим, что в топ-10 вошли сразу шесть действующих или бывших футболистов.

Суммы указаны в фунтах / thesun.co.uk

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисту "Барселоны" из-за каталонских протестов пришлось идти из аэропорта пешком.

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Теги: #Криштиану Роналду#Лионель Месси