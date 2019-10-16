В два раза больше Месси: стало известно, сколько Роналду зарабатывает на рекламе в Instagram

За год звездный португальский футболист заработал в Instagram почти 50 миллионов долларов.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил рейтинг звезд по заработкам на рекламных постах в Instagram.

О данных исследования Buzz Bingo сообщает The Sun.

За год Роналду заработал на рекламе в соцсети 48,62 миллиона долларов. В среднем один рекламный пост приносит игроку 992 тысячи долларов.

На втором месте в рейтинге оказался Лионель Месси, который заработал 23,2 миллиона долларов. Третью строчку заняла американская модель Кендалл Дженнер (16,18).

Отметим, что в топ-10 вошли сразу шесть действующих или бывших футболистов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисту "Барселоны" из-за каталонских протестов пришлось идти из аэропорта пешком.