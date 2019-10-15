Вратарь сборной Украины вошел в топ-20 финалистов премии Golden Boy

Андрей Лунин претендует на звание лучшего молодого игрока Европы-2019.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в двадцатку финалистов престижной премии Golden Boy, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Изначально в список претендентов были включены 80 футболистов, но по итогам поэтапного голосования 60 были отсеяны.

В финальный список претендентов вошли следующие игроки:

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Андрей Лунин ("Вальядолид"), Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Ансу Фати ("Барселона"), Филип Фоден ("Ман Сити"), Маттео Гендузи ("Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Зальцбург"), Кай Хавертц ("Байер"), Жоау Феликс ("Атлетико"), Деян Йовелич ("Айнтрахт"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Ли Кан Ин, Ферран Торрес (оба - "Валенсия"), Донелл Мален (ПСВ), Мэйсон Маунт ("Челси"), Родриго, Винисиус Жуниор (оба - "Реал"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Николо Дзаньоло ("Рома").

Отметим, что в прошлом сезоне победителем премии Golden Boy стал нидерландский защитник Маттейс Де Лигт.

Напомним, текущий сезон Лунин на правах аренды проводит в "Вальядолиде". Права на украинца принадлежат мадридскому "Реалу".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что "Реал" намерен вернуть Лунина из "Вальядолида".