"Нужно быть осторожным": Зинченко пообещал "теплый прием" в Киеве партнеру по Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины ждет тяжелой игры с португальцами.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на Евро-2020 против Португалии в Киеве.

Игрока "Манчестер Сити" цитирует Tribuna.com.

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"Думаю, давления не должно быть, потому что мы играем дома и при своих болельщиках. Это 12-й игрок. Не могу даже передать словами, насколько проще играть, когда трибуны тебя гонят вперед.

Думаю, давление должно быть на португальцев. Да, они действующие чемпионы Европы, думаю, нет нужды говорить, какая у них сильная команда и квалифицированные футболисты. Но мы лидеры группы, нам нечего бояться, просто должны показывать свой футбол", - заявил Александр.

Также Зинченко предупредил о "теплом приеме" для одноклубника Бернарду Силвы:

"Бернарду я предупреждал где-то в течение месяца, что ему нужно быть осторожным, потому что я собираюсь предупредить все украинские СМИ, как он лестно отзываешься о нашей стране. Чтобы когда он получал мяч, его просто освистывали. Думаю, для него тоже будет двойное напряжение".

Напомним, сборной Украины в матче против Португалии хватит ничьей, чтобы досрочно гарантировать себе выход на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко за два тура до конца квалификации опережает Португалию на пять очков.

Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве 14 октября. Начало - в 21:45.

УНИАН ранее сообщал, что Португалия является фаворитом матча по мнению букмекеров.