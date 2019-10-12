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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 12 октября

23:59, 12 октября 2019
Футбол
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Норвегия - Испания / REUTERS

Группа D

Грузия - Ирландия - 0:0

Дания - Швейцария - 1:0

Положение команд: Ирландия - 12 очков (6 матчей), Дания - 12 (6), Швейцария - 8 (5), Грузия - 5 (6), Гибралтар - 0 (5)

Группа F

Фарерские острова - Румыния - 0:3

Норвегия - Испания - 1:1

Мальта - Швеция - 0:4

Положение команд: Испания - 19 очков (7 матчей), Швеция - 14 (7), Румыния - 13 (7), Норвегия - 10 (7), Мальта - 3 (7), Фарерские острова - 0 (7)

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Группа J

Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1

Лихтенштейн - Армения - 1:1

Италия - Греция - 2:0

Положение команд: Италия - 21 (7), Финляндия - 12 (7), Армения - 10 (7), Босния и Герцеговина - 10 (7), Греция - 5 (7), Лихтенштейн - 2 (7)

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 11 октября.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020