Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 12 октября

Испания не удержала преимущество в матче против Норвегии, а Италия обыграла Грецию и досрочно вышла на чемпионат Европы.

12 октября состоялось восемь матчей квалификации Евро-2020 в группах D, F и J. Группа D Грузия - Ирландия - 0:0 Дания - Швейцария - 1:0 Положение команд: Ирландия - 12 очков (6 матчей), Дания - 12 (6), Швейцария - 8 (5), Грузия - 5 (6), Гибралтар - 0 (5) Группа F Фарерские острова - Румыния - 0:3 Норвегия - Испания - 1:1 Мальта - Швеция - 0:4 Положение команд: Испания - 19 очков (7 матчей), Швеция - 14 (7), Румыния - 13 (7), Норвегия - 10 (7), Мальта - 3 (7), Фарерские острова - 0 (7) Читайте такжеОпределился второй участник Евро-2020 Группа J Босния и Герцеговина - Финляндия - 4:1 Лихтенштейн - Армения - 1:1 Италия - Греция - 2:0 Положение команд: Италия - 21 (7), Финляндия - 12 (7), Армения - 10 (7), Босния и Герцеговина - 10 (7), Греция - 5 (7), Лихтенштейн - 2 (7) УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей квалификации Евро-2020 11 октября.

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