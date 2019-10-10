Украина - Литва: где смотреть матч отбора на Евро-2020
14:15, 10 октября 2019Футбол
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Сборная Украины проведет домашний матч в квалификации на чемпионат Европы.
Литва - Украина / REUTERS
В рамках отбора на Евро-2020 11 октября сборная Украины проведет матч против сборной Литвы. Встреча пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Литва.
Начало встречи - в 21.45.
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В прямом эфире транслировать встречу украинской и литовской сборных будут ТРК "Украина" и телеканал "Футбол 1".
Напомним, сборная Украины в пяти матчах набрала 13 очков и уверенно лидирует в своей отборочной группе. В то же время Литва с 1 набранным очком занимает последнее место.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что сборная Украины перед матчем против Литвы провела открытую тренировку в Харькове.
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