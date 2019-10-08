"Ребята сосредоточены": Шевченко считает победу над Литвой приоритетной задачей сборной (видео)

Главный тренер рассказал о состоянии команды перед решающими матчами.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих матчей против Литвы и Португалии в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Пресс-конференцию тренера опубликовал YouTube-канал УАФ.

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"Ротация на матч с Литвой? Пока мне тяжело об этом говорить. Команда только недавно собралась, посмотрим на их состояние, проведем несколько тренировок. Будем определяться с составом.

Недооценки соперника однозначно нет. Мы на эту тему сегодня говорили. Для нас это важнейший матч, все прекрасно понимают, что при положительном результате мы увеличиваем шансы на выход из группы. Ребята сосредоточены.

Для меня задача - выиграть первый матч. Прежде, чем говорить о ротации, нужно провести первую встречу. Нужно добиться результата, а о втором уже потом будем говорить", - подчеркнул Шевченко.

Шевченко не стал гарантировать досрочный выход на Евро-2020, а также заявил, что к игре с Литвой не до конца готов защитник "Динамо" Виталий Миколенко:

"Я над этим очень долго работал и работаю. Сейчас будут последние матчи, в которых все решится. Надеюсь, свои задачи выполню.

У нас есть микроцикл с двумя тренировками. В течение этого времени мы определимся с составом. Миколенко только прошел обследование, врач должен проанализировать, тогда примем по нему решение".

Поединок с Литвой пройдет 11 октября в Харькове, а с Португалией - 14-го во Львове.

УНИАН ранее публиковал видео, как сборная Украины готовится к матчу с Литвой.