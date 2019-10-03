Александрия - Гент - 1:1: онлайн матча Лиги Европы
Во Львове проходил поединок второго тура групповой стадии Лиги Европы, в котором "Александрия" на "Арене Львов" во Львове принимала бельгийский "Гент".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Александрия - Гент.
Лига Европы, групповой этап, 2-й тур
Александрия - Гент - 1:1
Голы: Ситало, 60 - Депуатр, 6
"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин, Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков
"Гент": Каминьски, Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре, Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа, Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 89)
Онлайн-трансляция матча
Финальный свисток. Ничья - 1:1!
90+1 - Есть таки штурм ворот от "Гента", но Панькив забирает мяч после очередной подачи.
Три минуты добавил арбитр.
89 - Яремчука меняет Кубо.
87 - Александрийцы стараются контролировать мяч и тем самым лишают возможности соперника организовать штурм.
86 - Безбродько - вместо Лучкевича.
85 - Квилитая меняет Депуатра
Эмоции "Александрии"
80 - Автора гола Ситало меняет Шастал.
80' Замена. Вместо Артема Ситало играет Дмитрий Шастал#АлександрияГент (1:1) pic.twitter.com/4xGyFP4ITA— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 октября 2019 г.
79 - Отбились бельгийцы после подачи со штрафного.
77 - Яремчук выиграл верховую борьбу и пробил головой - Панькив спас "Александрию"!
75 - Довгий меняет Ковальца.
73 - Пара опасных выпадов от "Гента" - Дубра вынес мяч на угловой и разрядил обстановку.
71 - Дальний удар от Одиджи - мимо. Активизировались бельгийцы.
67 - Ситало пробивает головой над перекладиной с метра!
64 - Бельгийцы агрессивно пошли вперед.
60 - ГОООООООЛ! "Александрия" сравнивает счет! Голкипер отразил удар Ковальца, а Ситало отправил мяч уже в пустые ворота! 1:1!
59 - Прострелил Лучкевич, но мяч после рикошетов от защитников ушел в аут.
57 - Перехватили мяч александрийцы, Ситало сместился в центр и нанес дальний удар - намного выше ворот.
53 - Оджиджа нанес дальний удар - выше ворот.
48 - Неспешно начали второй тайм бельгийцы, контролируя мяч.
Второй тайм. Возобновлена игра.
Конец первого тайма. "Александрия" уступает - 0:1.
Одну минуту добавил арбитр.
44 - Ответ от "Александрии" - мощный удар от Банады, мяч прошел чуть мимо "девятки".
44 - Яремчук прорвался в штрафную и пробил, защитник александрийцев заблокировал удар.
41 - Очень активно идут вперед украинцы, но пока отбивается "Гент".
39 - Еще один угловой для украинцев - снова отбились бельгийцы.
When you score that important away goal #olegnt#UELpic.twitter.com/TJb9RTfUOa— KAA Gent (@KAAGent) 3 октября 2019 г.
38 - Неудачно разыграли угловой украинцы.
35 - Разбит нос у Третьякова, но он вернется в игру.
33 - Банадаааа! Евгений после подачи с фланга пробил головой - голкипер спасает "Гент"!
31 - Нгадеу-Нгаджуи пробил головой после подачи с углового - штанга спасла "Александрию".
27 - Ситало прорвался по флангу и выкатил мяч на ход Третьякову, но тот не успел пробить в касание!
24 - Подача с фланга от "Александрии" - голкипер забрал мяч.
19 - Дальний удар от Лустига - выше ворот.
18 - Угловой к опасности у ворот гостей не привел.
17 - Подача со штрафного от "Александрии" - защитник вынес мяч на угловой.
15 - Защитники "Гента" пока очень спокойно справляются с забросами и передачами от украинцев.
11 - Продолжают владеть мячом бельгийцы.
6 - Гол забивает "Гент". Депуатр в контратаке прошел по флангу, сместился к центру на линии штрафной и пробил в угол ворот. Панькив не успел среагировать.
3 - Тут же ответ от бельгийцев. Люстиг пробивал головой после подачи с углового - мяч прошел рядом со штангой.
1 - Уже мог забивать Лучкевич! После подачи с фланга Валерий расстреливал ворота бельгийцев головой, но голкипер спас гостей.
COME ON BLUE WHITE!👊🏼🔵⚪️ #UEL#olegntpic.twitter.com/bnLPWL5Ruw— KAA Gent (@KAAGent) 3 октября 2019 г.
Стартовый свисток прозвучал!
Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги Европы.
Игра в касание в исполнении футболистов "Гента".
☝🏼touch game #olegnt#UELpic.twitter.com/E2oVbt3OZu— KAA Gent (@KAAGent) 3 октября 2019 г.
Разминка бельгийцев перед предстоящей игрой.
Warming up for our 2nd @EuropaLeague game! #UEL#OleGntpic.twitter.com/hQh5dbavD0— KAA Gent (@KAAGent) 3 октября 2019 г.
Форма команд на предстоящую игру.
#АлександрияГент: форма команд на сегодняшний матч pic.twitter.com/YxMpGhpEuL— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 октября 2019 г.
В основном составе соперника двое украинцев - защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук.
Наш состав на матч против @KAAGent: Панькив - Мирошниченко, Бухал, Дубра, Пашаев - Гречишкин, Ковалец, Банада - Третьяков, Ситало, Лучкевич— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 октября 2019 г.
Запасные: Билык, Бабогло, Довгий, Безбородько, Запорожан, Шастал, Задерака#АлександрияГентpic.twitter.com/9OybCFlDZU
"Александрия" прибыла на стадион.
#АлександрияГент: прибытие команды на стадион pic.twitter.com/MgieWYFC7m— ФК ”Александрия” (@FCO1948) 3 октября 2019 г.
Бельгийцы провели тренировку на "Арене Львов".
Laatste training gisteren in de Lviv Arena #OleGnt#UELpic.twitter.com/yhdv1ZSgyp— KAA Gent (@KAAGent) 3 октября 2019 г.
Игра с "Вольфсбургом" в первом туре стала настоящим погружением в европейский футбол высокого уровня для александрийцев. Навязать борьбу немцам на их поле не удалось - 1:3.
В текущем сезоне УПЛ "Александрия" в девяти турах одержала пять побед при трех поражениях. В последних двух турах команда сыграла вничью с "Колосом" (1:1) сразу после возвращения из Германии, а затем одолела "Львов" (2:0).
Александрия - Гент: анонс матча Лиги Европы
В квалификации подопечные Йесса Торупа прошли три раунда, одолев румынский "Виторул" (6:3, 1:2), кипрский АЕК (1:1, 3:0) и хорватскую "Риеку" (2:1, 1:1).
В группе бельгийцы начали с победы над французским "Сент-Этьеном" - 3:2. В чемпионате перед вылетом во Львов подопечные Торупа одолели "Кортрейк" - 2:0.