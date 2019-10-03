Александрия - Гент - 1:1: онлайн матча Лиги Европы

Украинская команда провела второй поединок в группе I.

Во Львове проходил поединок второго тура групповой стадии Лиги Европы, в котором "Александрия" на "Арене Львов" во Львове принимала бельгийский "Гент".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Александрия - Гент.

Лига Европы, групповой этап, 2-й тур

Александрия - Гент - 1:1

Голы: Ситало, 60 - Депуатр, 6

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин, Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков

"Гент": Каминьски, Люстиг, Пластун, Нгадеу-Нгаджуи, Асаре, Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа, Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 89)

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток. Ничья - 1:1!

90+1 - Есть таки штурм ворот от "Гента", но Панькив забирает мяч после очередной подачи.

Три минуты добавил арбитр.

89 - Яремчука меняет Кубо.

87 - Александрийцы стараются контролировать мяч и тем самым лишают возможности соперника организовать штурм.

86 - Безбродько - вместо Лучкевича.

85 - Квилитая меняет Депуатра

Эмоции "Александрии"

80 - Автора гола Ситало меняет Шастал.

79 - Отбились бельгийцы после подачи со штрафного.

77 - Яремчук выиграл верховую борьбу и пробил головой - Панькив спас "Александрию"!

75 - Довгий меняет Ковальца.

73 - Пара опасных выпадов от "Гента" - Дубра вынес мяч на угловой и разрядил обстановку.

71 - Дальний удар от Одиджи - мимо. Активизировались бельгийцы.

67 - Ситало пробивает головой над перекладиной с метра!

64 - Бельгийцы агрессивно пошли вперед.

60 - ГОООООООЛ! "Александрия" сравнивает счет! Голкипер отразил удар Ковальца, а Ситало отправил мяч уже в пустые ворота! 1:1!

59 - Прострелил Лучкевич, но мяч после рикошетов от защитников ушел в аут.

57 - Перехватили мяч александрийцы, Ситало сместился в центр и нанес дальний удар - намного выше ворот.

53 - Оджиджа нанес дальний удар - выше ворот.

48 - Неспешно начали второй тайм бельгийцы, контролируя мяч.

Второй тайм. Возобновлена игра.

Конец первого тайма. "Александрия" уступает - 0:1.

Одну минуту добавил арбитр.

44 - Ответ от "Александрии" - мощный удар от Банады, мяч прошел чуть мимо "девятки".

44 - Яремчук прорвался в штрафную и пробил, защитник александрийцев заблокировал удар.

41 - Очень активно идут вперед украинцы, но пока отбивается "Гент".

39 - Еще один угловой для украинцев - снова отбились бельгийцы.

38 - Неудачно разыграли угловой украинцы.

35 - Разбит нос у Третьякова, но он вернется в игру.

33 - Банадаааа! Евгений после подачи с фланга пробил головой - голкипер спасает "Гент"!

31 - Нгадеу-Нгаджуи пробил головой после подачи с углового - штанга спасла "Александрию".

27 - Ситало прорвался по флангу и выкатил мяч на ход Третьякову, но тот не успел пробить в касание!

24 - Подача с фланга от "Александрии" - голкипер забрал мяч.

19 - Дальний удар от Лустига - выше ворот.

18 - Угловой к опасности у ворот гостей не привел.

17 - Подача со штрафного от "Александрии" - защитник вынес мяч на угловой.

15 - Защитники "Гента" пока очень спокойно справляются с забросами и передачами от украинцев.

11 - Продолжают владеть мячом бельгийцы.

6 - Гол забивает "Гент". Депуатр в контратаке прошел по флангу, сместился к центру на линии штрафной и пробил в угол ворот. Панькив не успел среагировать.

3 - Тут же ответ от бельгийцев. Люстиг пробивал головой после подачи с углового - мяч прошел рядом со штангой.

1 - Уже мог забивать Лучкевич! После подачи с фланга Валерий расстреливал ворота бельгийцев головой, но голкипер спас гостей.

Стартовый свисток прозвучал!

Команды уже на поле. Звучит гимн Лиги Европы.

Игра в касание в исполнении футболистов "Гента".

Разминка бельгийцев перед предстоящей игрой.

Форма команд на предстоящую игру.

В основном составе соперника двое украинцев - защитник Игорь Пластун и нападающий Роман Яремчук.

"Александрия" прибыла на стадион.

Бельгийцы провели тренировку на "Арене Львов".

Игра с "Вольфсбургом" в первом туре стала настоящим погружением в европейский футбол высокого уровня для александрийцев. Навязать борьбу немцам на их поле не удалось - 1:3.

В текущем сезоне УПЛ "Александрия" в девяти турах одержала пять побед при трех поражениях. В последних двух турах команда сыграла вничью с "Колосом" (1:1) сразу после возвращения из Германии, а затем одолела "Львов" (2:0).

Александрия - Гент: анонс матча Лиги Европы

В квалификации подопечные Йесса Торупа прошли три раунда, одолев румынский "Виторул" (6:3, 1:2), кипрский АЕК (1:1, 3:0) и хорватскую "Риеку" (2:1, 1:1).

В группе бельгийцы начали с победы над французским "Сент-Этьеном" - 3:2. В чемпионате перед вылетом во Львов подопечные Торупа одолели "Кортрейк" - 2:0.

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