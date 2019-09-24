цей матеріал доступний українською

УЕФА решил ввести VAR в плей-офф Лиги Европы

22:01, 24 сентября 2019
Футбол
23 0
Арбитр Энтони Тэйлор / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Это очень важное решение", - сказал в ходе пресс-конференции президент УЕФА  Александер Чеферин.

Читайте также"Не нравится": звезда мирового футбола Салах выступил против VAR

Отметим, что в прошлом сезоне VAR использовался только в финале Лиги Европы.

В Лиге чемпионов VAR был введен в прошлом сезоне, начиная со стадии плей-офф. В текущем розыгрыше турнира видеоповторы используются уже и на групповом этапе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в футболе могут ввести краткосрочную замену.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УЕФА#Лига Европы#VAR