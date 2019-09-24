УЕФА решил ввести VAR в плей-офф Лиги Европы
22:01, 24 сентября 2019Футбол
23 0
Система видеопомощи арбитрам будет использоваться уже в этом сезоне, но только со стадии плей-офф.
Арбитр Энтони Тэйлор / REUTERS
Исполнительный комитет УЕФА принял решение ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) в Лиге Европы уже в текущем сезоне.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"VAR будет использоваться с раунда плей-офф Лиги Европы сезона 2019/20. Это очень важное решение", - сказал в ходе пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.
Читайте также"Не нравится": звезда мирового футбола Салах выступил против VAR
Отметим, что в прошлом сезоне VAR использовался только в финале Лиги Европы.
В Лиге чемпионов VAR был введен в прошлом сезоне, начиная со стадии плей-офф. В текущем розыгрыше турнира видеоповторы используются уже и на групповом этапе.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в футболе могут ввести краткосрочную замену.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter