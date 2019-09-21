Зинченко впервые с апреля не попал в заявку Ман Сити на игру

Судя по всему, Пеп Гвардиола предоставил украинцу отдых.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко впервые с апреля не был включен в заявку "Манчестер Сити" на игру.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оставил Зинченко вне игры на матч 6-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Читайте такжеЗинченко стал самым дорогим украинским футболистом

В предыдущий раз Зинченко не попадал в число заявленных на матч игроков еще 17 апреля, когда пропускал матч против "Тоттенхэма" из-за травмы. После этого украинский футболист в тринадцати подряд играх выходил на поле в основном составе "Сити".

Судя по всему, Гвардиола предоставил Зинченко отдых. В текущем сезоне украинец без замен отыграл во всех семи матчах "Ман Сити".

Вместо Зинченко в основном составе "горожан" на поле вышел Бенджамен Менди, который восстановился после травмы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что после матча против "Шахтера" Зинченко признался, что мечтал сыграть против "горняков".