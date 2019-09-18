Известный квартет исполнит гимн Лиги Европы перед матчем Динамо на Олимпийском

Квартет ASTURIA ранее выступал на финале Лиги чемпионов.

Украинский струнный квартет ASTURIA выступит на матче первого тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Мальме", который пройдет на "Олимпийском" завтра, 19 сентября.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", перед началом встречи, во время выхода команд на поле, квартет сыграет гимн Лиги Европы.

Кроме того, в перерыве матча украинки исполнят свою фирменную композицию - "Шторм" Антонио Вивальди.

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"Специально для матча "Динамо" - "Мальме" мы сделали собственную аранжировку гимна Лиги Европы. Это наша совместная инициатива с "Динамо", которая получила положительные отзывы от УЕФА", - рассказала участница квартета Мирослава Цибко.

Напомним, квартет ASTURIA выступал перед финалом Лиги чемпионов-2019, исполнив гимн турнира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис может оштрафовать футболистов, если команда не обыграет "Мальме".