Динамо дома сенсационно уступило Десне в УПЛ (видео)

Киевляне в шестой раз подряд не могут победить.

В воскресенье, 15 сентября, киевское "Динамо" принимало на своем поле черниговскую "Десну" в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Алексея Михайличенко потерпела поражение со счетом 1:2.

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Гости вышли вперед на 40-й минуте, когда Калитвинцев замкнул прострел от Картушова с фланга. В концовке первого тайма Де Пена пробил головой, а мяч, казалось, пересек линию ворот, но арбитр гол не зафиксировал.

После перерыва киевляне всеми силами пошли в атаку и сумели быстро сравнять счет. Кадири пробил издали, вратарь отразил удар перед собой, а на добивании удачно сыграл Беседин.

Тем не менее, равный счет продержался не очень долго. На 56-й минуте в контратаке Калитвинцев отдал пас под удар Филиппову, который отправил мяч в сетку ворот "Динамо" пяткой. В концовке киевляне устроили штурм ворот гостей, а Михайличенко выпустил второго нападающего Франа Соля, но "Десна" сумела выстоять.

Таким образом, "Динамо" не сумело победить уже в шестом подряд матче. Киевляне набрали восемь очков и остаются на пятом месте в турнирной таблице. В активе "Десны" 14 пунктов и второе место.

"Динамо" - "Десна" - 1:2

Голы: Беседин, 49 - Калитвинцев, 40, Филиппов, 56

"Динамо": Бойко, Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко, Кадири (Соль, 85), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46), Беседин

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83), Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Конопля, 89)

Предупреждения: Де Пена - Огиря, Паст

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" и "Заря" забили семь голов в невероятном матче.