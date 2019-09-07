Сборная Украины легко обыграла Литву в отборе на Евро-2020 (фото)

Подопечные Андрея Шевченко одержали четвертую победу в пяти матчах квалификации.

Сборная Украины в рамках пятого тура квалификации Евро-2020 в Вильнюсе играла против сборной Литвы. "Желто-синие" одержали уверенную победу.

В первом тайме украинская сборная отличилась дважды. Уже на 7-й минуте Марлос через центр отдал пас в штрафную на неприкрытого никем Александра Зинченко, а тот не промахнулся.

А в середине тайма Марлос забил уже сам. Бразильский украинец перехватил мяч, приблизился к штрафной и пробил в нижний угол ворот. Для Марлоса этот гол стал дебютным в составе сборной Украины.

На 61-й минуте украинцы забили еще раз - Руслан Малиновский отличился ударом из-за пределов штрафной.

Литовская сборная свой первый удар в створ нанесла уже в компенсированное ко второму тайму время, но Андрей Пятов спас Украину от пропущенного мяча.

Таким образом, Украина одержала четвертую победу в пяти матчах, набрала 13 очков и продолжает уверенно лидировать в группе В. У Литвы осталось 1 очко и пятое место.

Литва - Украина - 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 61

Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьев, Шимкус, Вербицкас, Жулпа, Матулявичюс (Куклис, 63), Голубицкас (Сливка, 52), Черных (Лаукжемис, 68)

Украина: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Малиновский (Безус, 80), Зинченко, Марлос, Ярмоленко (Цыганков, 60), Яремчук (Мораес, 65)

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей отбора на Евро-2020, которые прошли 6 сентября.