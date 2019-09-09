Тренеры и футболисты сборной Украины посетили военный госпиталь в Днепре (фото, видео)

Представители сборной навестили раненых украинских военных.

Представители сборной Украины вместе с президентом УАФ Андреем Павелко навестили раненых бойцов в Днепропетровской областной клинической больнице.

Украинских военных навестили тренеры главной сборной Андрей Шевченко и Александр Шовковский, футболисты Евгений Коноплянка, Андрей Пятов и Андрей Лунин.

Представители сборной подарили военным памятные сувениры, а работникам больницы - билеты на товарищеский матч с Нигерией, который пройдет 10 сентября.

"Очень важно, пока у нас есть время, приехать сюда. Через это отделение прошло около трех тысяч раненых. Первая помощь, которая здесь оказывается, она самая главная. Посетили нескольких ребят, которые были недавно прооперированы. Честь и хвала нашим докторам и всем, кто помогает, чтобы наши бойцы получили первую помощь, были прооперированы в самых лучших условиях, чтобы у них было будущее", - отметил Шевченко, которого цитирует официальный сайт УАФ.

Видео было опубликовано на YouTube-канале FOOTBOOM.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела первую тренировку в Днепре перед матчем против Нигерии.