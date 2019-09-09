Перелет из Вильнюса и первая тренировка в Днепре: сборная Украины начала подготовку к матчу с Нигерией (видео)

Украинская сборная готовится к товарищескому матчу.

Сборная Украины в Днепре начала подготовку к контрольному матчу против сборной Нигерии.

После перелета из Вильнюса в Днепр футболисты разместились в отеле и уже провели первую тренировку на "Днепр-Арене".

Тренерский штаб во время тренировки разделил игроков на две группы. Футболисты, которые играли против Литвы с первых минут, выполняли восстановительные упражнения. Все остальные, включая тех, кто выходил на замену, провели интенсивную тренировку с тактическими заданиями, сообщает официальный сайт УАФ.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Матч Украина - Нигерия пройдет в Днепре 10 сентября. Начало встречи - в 21.30. Транслировать матч будет ТРК "Украина".

Напомним, ранее украинская сборная в рамках квалификации на Евро-2020 разгромила сборную Литвы.

УНИАН также соощал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Литвой.