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Перелет из Вильнюса и первая тренировка в Днепре: сборная Украины начала подготовку к матчу с Нигерией (видео)

10:30, 09 сентября 2019
Футбол
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Сборная Украины провела тренировку на Днепр-Арене / фото: УАФ

После перелета из Вильнюса в Днепр футболисты разместились в отеле и уже провели первую тренировку на "Днепр-Арене".

Тренерский штаб во время тренировки разделил игроков на две группы. Футболисты, которые играли против Литвы с первых минут, выполняли восстановительные упражнения. Все остальные, включая тех, кто выходил на замену, провели интенсивную тренировку с тактическими заданиями, сообщает официальный сайт УАФ.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Матч Украина - Нигерия пройдет в Днепре 10 сентября. Начало встречи - в 21.30. Транслировать матч будет ТРК "Украина".

Напомним, ранее украинская сборная в рамках квалификации на Евро-2020 разгромила сборную Литвы.

УНИАН также соощал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Литвой.

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Теги: #сборная Украины#Днепр-Арена