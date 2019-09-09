Перелет из Вильнюса и первая тренировка в Днепре: сборная Украины начала подготовку к матчу с Нигерией (видео)
Сборная Украины в Днепре начала подготовку к контрольному матчу против сборной Нигерии.
После перелета из Вильнюса в Днепр футболисты разместились в отеле и уже провели первую тренировку на "Днепр-Арене".
Тренерский штаб во время тренировки разделил игроков на две группы. Футболисты, которые играли против Литвы с первых минут, выполняли восстановительные упражнения. Все остальные, включая тех, кто выходил на замену, провели интенсивную тренировку с тактическими заданиями, сообщает официальный сайт УАФ.
Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.
Матч Украина - Нигерия пройдет в Днепре 10 сентября. Начало встречи - в 21.30. Транслировать матч будет ТРК "Украина".
Напомним, ранее украинская сборная в рамках квалификации на Евро-2020 разгромила сборную Литвы.
УНИАН также соощал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Литвой.