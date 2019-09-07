Знаменитый французский футболист станет редактором журнала о вере

Оливье Жиру хочет рассказать о своей преданности Иисусу Христу.

Чемпион мира в составе сборной Франции, форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере, а также о том, что станет редактором журнала "Иисус".

Об этом Жиру сказал в интервью изданию Le Figaro.

"Я попытаюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что должен использовать медиа, чтобы говорить о моей преданности Иисусу Христу. Недавно мы провели торжественный вечер в Лондоне для гонимых христиан по всему миру, все прошло очень хорошо", - отметил Жиру.

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"В футболе вера не слишком распространена. Но меня иногда узнают, когда я хожу в церковь. Скромность и благоразумие - это то, что близко моему сердцу. Я также буду редактором журнала "Иисус", который выйдет в середине сентября. Это важная тема, и не только потому, что я об этом говорю (смеется)", - добавил француз.

Жиру также отметил, что хотел бы прекратить то, что происходит в футболе в наши дни:

"Сегодня в футболе мы говорим о гомофобных баннерах, расизме. Это вынуждает меня занять позицию и сказать, что нужно остановить все это".

УНИАН ранее также сообщал о том, что уругвайский тренер решил уйти из сборной Коста-Рики из-за скуки.