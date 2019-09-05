"Меня это убивает": уругвайский тренер покинул сборную Коста-Рики из-за скуки

Густаво Матосас заявил, что больше никогда не будет тренировать национальные сборные.

Уругвайский специалист Густаво Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики.

Об этом сообщает ESPN. Издание приводит слова тренера, который аргументировал свой уход с должности скукой.

"Я понял, что, работая с национальной сборной, я чувствую себя непродуктивно, хотя и убиваю свободное время за просмотром видео. Это не то, что мне нравится", - сказал Матосас.

"Тяжело, когда ты не можешь работать с футболистами каждый день. Я располагаю игроками одну неделю раз в два месяца, и это меня убивает. Я не знал, что это так тяжело. Думал, что смогу как-то вытерпеть", - добавил тренер.

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По словам Матосаса, быть главным тренером сборной - скучно:

"Я не знал, что быть главным тренером национальной сборной будет так скучно. Я не жалею об этом и не ухожу разочарованным, потому что я сделал все, что мог. Но я не буду больше возглавлять какую-либо сборную. Это не для меня".

Отметим, что 52-летний Матосас возглавлял сборную Коста-Рики с конца 2018 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Кубка КОНКАКАФ-2019.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ФИФА в будущем планирует внедрить арбитров-роботов.