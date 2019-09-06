Отбор на Евро-2020: Нидерланды обыграли Германию и другие результаты 6 сентября

Германия и Нидерланды забили шесть мячей на двоих, Беларусь одержала первую победу, а Бельгия - пятую подряд.

В рамках отборочного цикла на чемпионат Европы-2020 6 сентября состоялось девять матчей. В центральном матче дня Германия принимала Нидерланды. Результативный поединок завершился победой гостей. У Германии забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти, а у Нидерландов - Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум. Результаты матчей Группа С Эстония - Беларусь - 1:2 Германия - Нидерланды - 2:4 Положение команд: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (4), Нидерланды - 6 (3), Беларусь - 3 (5), Эстония - 0 (4) Группа Е Словакия - Хорватия - 0:4 Уэльс - Азербайджан - 2:1 Положение команд: Венгрия - 9 очков (4 матча), Хорватия - 9 (4), Уэльс - 6 (4), Словакия - 6 (4), Азербайджан - 0 (4) Группа G Австрия - Латвия - 6:0 Словения - Польша - 2:0 Положение команд: Польша - 12 очков (5 матчей), Австрия - 9 (5), Словения - 8 (5), Израиль - 8 (5), Македония - 5 (5), Латвия - 0 (5) Группа I Кипр - Казахстан - 1:1 Шотландия - Россия - 1:2 Сан-Марино - Бельгия - 0:4 Положение команд: Бельгия - 15 очков (5 матчей), Россия - 12 (5), Казахстан - 7 (5), Шотландия - 6 (5), Кипр - 4 (5), Сан-Марино - 0 (5) УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020, которые прошли 5 сентября.

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