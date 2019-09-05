Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 5 сентября

Италия и Испания одержали выездные победы, а Дания забила шесть мячей Гибралтару

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2020 5 сентября состоялось одиннадцать матчей. Результаты матчей Группа J Армения - Италия - 1:3 Финляндия - Греция - 1:0 Босния и Герцеговина - Лихтенштейн - 5:0 Положение команд: Италия - 15 очков (5 матчей), Финляндия - 12 (5), Босния и Герцеговина - 7 (5), Армения - 6 (5), Греция - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5) Группа D Ирландия - Швейцария - 1:1 Гибралтар - Дания - 0:6 Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 8 (4), Швейцария - 5 (3), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (4) Группа F Румыния - Испания - 1:2 Норвегия - Мальта - 2:0 Фарерские острова - Швеция - 0:4 Положение команд: Испания - 15 очков (5 матчей), Швеция - 10 (5), Норвегия - 8 (5), Румыния - 7 (5), Мальта - 3 (5), Фарерские острова - 0 (5) Группа G Израиль - Македония - 1:1 Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 8 (5), Австрия - 6 (4), Македония - 5 (5), Словения - 5 (4), Латвия - 0 (4) УНИАН ранее также опубликовал расписание всех матчей пятого тура отбора на Евро-2020.

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