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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 5 сентября

23:48, 05 сентября 2019
Футбол
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Армения - Италия / REUTERS

Результаты матчей

Группа J

Армения - Италия - 1:3

Финляндия - Греция - 1:0

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн - 5:0

Положение команд: Италия - 15 очков (5 матчей), Финляндия - 12 (5), Босния и Герцеговина - 7 (5), Армения - 6 (5), Греция - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5)

Группа D

Ирландия - Швейцария - 1:1

Гибралтар - Дания - 0:6

Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 8 (4), Швейцария - 5 (3), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (4)

Группа F

Румыния - Испания - 1:2

Норвегия - Мальта - 2:0

Фарерские острова - Швеция - 0:4

Положение команд: Испания - 15 очков (5 матчей), Швеция - 10 (5), Норвегия - 8 (5), Румыния - 7 (5), Мальта - 3 (5), Фарерские острова - 0 (5)

Группа G

Израиль - Македония - 1:1

Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 8 (5), Австрия - 6 (4), Македония - 5 (5), Словения - 5 (4), Латвия - 0 (4)

УНИАН ранее также опубликовал расписание всех матчей пятого тура отбора на Евро-2020.

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Теги: #Евро-2020 квалификация