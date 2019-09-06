Футболисты сборной Украины сыграли в гандбол на тренировке (видео)

Украинцы готовятся к матчу квалификации Евро-2020 против Литвы.

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу отбора на Евро-2020 против сборной Литвы.

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В ходе одной из тренировок "желто-синие" немного отдохнули от футбола и сыграли в игру, напоминающую гандбол. По правилам игры, мяч можно было передавать только руками, однако забивать голы и играть во вратарской - только головой.

За тренировкой команды внимательно наблюдал тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.

Напомним, матч Литва - Украина состоится 7 сентября. Транслировать встречу в прямом эфире будет ТРК "Украина".

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболисты сборной Украины на тренировке посоревновались в точности.