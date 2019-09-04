Футболисты сборной Украины посоревновались в точности (видео)

Украинская сборная готовится к матчам против Литвы и Нигерии.

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Николай Матвиенко на тренировочном сборе команды посоревновались в точности.

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Фрагмент тренировки футболистов был опубликован на канале FOOTBOOM в YouTube.

Сперва игрок "Ман Сити" и защитник "Шахтера" нанесли по четыре удара, пытаясь попасть в перекладину. И Зинченко, и Матвиенко попали в каркас по одному разу. Затем к ним присоединился защитник "Шахтера" Эдуард Соболь, который занял место в воротах.

Интересно, что в конце ролика на поле вышел главный тренер сборной Андрей Шевченко, который призвал футболистов выполнить разминку.

Напомним, 7 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы. 10 сентября "желто-синих" ждет товарищеская встреча с Нигерией.

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Украины провела открытую тренировку в Киеве.