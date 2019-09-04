"Были претензии": журналист рассказал о недовольстве игроков Динамо новым тренерским штабом

Футболисты недовольны игрой, которую пытается привить команде Алексей Михайличенко.

Игроки Динамо недовольны требованиями нового тренерского штаба команды во главе с Алексеем Михайличенко.

Об этом в программе "Цыганык Live" на YouTube сообщил журналист Игорь Цыганык.

"После матча с "Зарей" в раздевалке "Динамо" был серьезный разговор. Точно знаю, что некоторые футболисты высказали претензии тренерскому штабу. Мол, они не совсем понимают, как готовятся к матчам, и что от них требует тренер", - сказал Цыганык.

"При Хацкевиче от них требовалась совсем другая игра. Сейчас требования другие - выход из обороны за счет длинных передач. Нужно быть функционально готовым, для этого игроки прошли очень тяжелый период двухразовых тренировок. Идет работа над физикой, и провал во втором тайме матча с "Зарей" связан как раз с тем, что команда играла на фоне нагрузок", - добавил журналист.

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Цыганык подчеркнул, что среди футболистов есть много недовольных требованиями Михайличенко:

"Футболистам нужно переучиваться, и пока они не могут прийти к общему знаменателю с главным тренером касательно того, что они должны делать. Неизвестно, готовы ли футболисты функционально выполнять то, что от них будет требовать Михайличенко. Проблемы есть, и просто "передавить" футболистов не получится. Насколько мне известно, сейчас среди футболистов есть довольно много недовольных тем, какую игру строит Михайличенко", - добавил журналист.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" рассталось с сербским защитником.