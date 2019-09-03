Динамо рассталось с сербским защитником
11:30, 03 сентября 2019Футбол
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Александар Пантич стал свободным агентом.
Александар Пантич оказался не нужен киевлянам / fcdynamo.kiev.ua
Сербский защитник Александар Пантич покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
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Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
27-летний футболист перешел в "Динамо" в феврале 2017 года. Всего за "бело-синих" он провел 20 поединков во всех турнирах и отдал один ассист.
Вторую часть прошлого сезона серб провел в составе испанского "Кадиса" на правах аренды.
В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги "Динамо" провело пять матчей, набрало восемь очков и идет пятым в турнирной таблице.
УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" объявил о трансфере Евгения Коноплянки.
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