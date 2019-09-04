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Динамо поздравило с юбилеем Григория Суркиса документальным фильмом (видео)

11:30, 04 сентября 2019
Футбол
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Григорий Суркис отмечает юбилей / фото: uefa.com

На своем YouTube-канале столичный клуб опубликовал документальный фильм "Эпоха Суркиса".

Кроме того, поздравление записал главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

Григорий Суркис был президентом "Динамо" с 1993-го по 1998 год. Кроме того, с в 2000-2012 годах он возглавлял Федерацию футбола Украины. С мая 2013-го по февраль 2019-го Суркис-старший занимал пост вице-президента УЕФА.

В конце августа Суркис был назначен секретарем комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

УНИАН ранее сообщал, что легионер "Динамо" перешел в португальский клуб.

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Теги: #Динамо#Григорий Суркис#Алексей Михайличенко