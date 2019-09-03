Легионер Динамо перешел в португальский клуб

Никита Корзун будет выступать за "Вилафранкенсе".

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун перешел в португальский клуб "Вилафранкенсе".

Об этом сообщила пресс-служба португальцев.

Читайте такжеБывший испанский тренер Динамо возглавил клуб УПЛ

Клубы заключили арендное соглашение до конца года. При этом у португальцев будет право выкупа.

"Вилафранкенсе" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии и после трех туров идет на 13-м месте.

Корзун перешел в "Динамо" в 2016-м году, после чего успел побывать на правах аренды в минском "Динамо" и саудовском "Аль-Фатехе". Также на счету игрока 12 матчей за национальную сборную Беларуси.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги "Динамо" провело пять матчей, набрало восемь очков и идет пятым в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" расторгло контракт с сербским защитником.