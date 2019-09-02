ФИФА назвала тройку претендентов на награду лучшему футболисту года

Также названы претенденты в других номинациях.

Стали известны имена троих претендентов на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА - FIFA The Best.

Ими стали нападающий "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

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Также ФИФА назвала тройку претендентов на награду лучшему тренеру.

В число номинантов вошли Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

В число претендентов на награду лучшему вратарю сезона вошли Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии), Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити", сборная Бразилии) и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", сборная Германии).

На награду за лучший гол сезона претендуют нападающий "Барселоны" Лионель Месси, полузащитник "Ривер Плейта" Хуан Кинтеро и хавбек "Дебрецена" Даниэль Жори. Видео голов доступно по ссылке.

Награды ФИФА The Best будут вручены 23 сентября в Милане. Их обладателей определят специальная комиссия из экспертов, спортивные журналисты, тренеры и капитаны национальных команд, а также интернет-пользователи.

УНИАН ранее сообщал, что звездный форвард Салах выступил против VAR.